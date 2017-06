Erfgoedloket voor behoud van beeldbepalende dorpsgezichten

(Foto: www.melkema.com)

Er komt een speciaal erfgoedloket voor eigenaren van monumentale gebouwen die daar terecht kunnen met vragen over schadeherstel en versterking vanwege aardbevingen.

Vandaag heeft Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 621.000 euro beschikbaar gesteld voor een erfgoedloket. Daarnaast komt er ook een erfgoed-adviesteam voor het aardbevingsgebied.



Onmachtig

Veel eigenaren van Groningse monumenten en beeldbepalende panden voelen zich onmachtig. Ze vinden dat ze zijn overgeleverd aan de grillen van de NAM en het Centrum Veilig Wonen, die zelf weinig kennis hebben van monumenten en beeldbepalende panden. De Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren had Alders gevraagd om bij het herstel van dit soort panden specialisten in te roepen.



1500 rijksmonumenten in aardbevingsgebied

In het aardbevingsgebied staan zo'n 1500 rijksmonumenten van particulieren. Daarnaast gaat het om nog eens duizenden beeldbepalende panden. Veel daarvan hebben aardbevingsschade.

Door: RTV Noord Correctie melden