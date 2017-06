Nu al extra voorstellingen Koning van het Grasland

De voorstelling Koning van het Grasland is nog niet te zien in onze provincie, toch worden er nu al extra voorstellingen aangekondigd.

Koning van het Grasland gaat over een boer die zich staande probeert te houden op de wereldmarkt. De voorstelling wordt gespeeld in een mobiel theater in de vorm van een hooischuur.Momenteel staat de cast in Friesland. Daarna volgt Drenthe. In augustus strijkt het theatergezelschap neer in onze provincie. De kaartjes gaan grif van de hand. Daarom is in Ellerhuizen op 20 augustus een extra voorstelling gepland.De makers van Koning van het Grasland zijn dezelfde als die van de voorstelling Mansholt, over Sicco Mansholt de Groningse boerenvoorman. Het betreft toneelgroep Jan Vos.