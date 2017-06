Zwemmers De Brug staan voor dichte deur bij huldiging

Ze waren er helemaal klaar voor: zes zwemmers van Stichting de Brug Veendam, die meerdere medailles hebben gehaald tijdens de Special Olympic World Summer Games in Italie.

De verstandelijk gehandicapte sporters stonden gistermiddag voor het gemeentehuis van Veendam te wachten op hun huldiging. In oranje shirts en met de behaalde medailles om hun nek. Tot hun grote teleurstelling konden ze het gemeentehuis niet in.Volgens een woordvoerder van de gemeente Veendam was er sprake voor een communicatiefout: zowel de gemeente als de stichting ging uit van een andere datum. Hierdoor is verwarring ontstaan en stonden de zwemmers gisteren al op de stoep bij de gemeente, terwijl de gemeente er juist vanuit ging dat ze op 3 juli zouden komen.'We vinden het heel belangrijk dat deze sporters gehuldigd worden, want dat verdienen ze', aldus de woordvoerder. 'We hebben dan ook onze excuses aangeboden en hebben nu goed contact met elkaar. We zijn samen op zoek naar een nieuwe datum om de huldiging alsnog te laten plaatsvinden'.Stichting De Brug is een organisatie die sport- en spelactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Behalve zwemmen kunnen mensen via de stichting ook sjoelen en aan diverse sport- en spelactiviteiten meedoen.