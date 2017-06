Kira Dekker en muziekschool De Notenboom liggen in de clinch

Singer-songwriter Kira Dekker en muziekschool De Notenboom uit Sappemeer liggen met elkaar in de clinch. Dekker meldde maandag op social media nog geen cent te hebben gezien voor haar werkzaamheden voor de muziekschool.

Ik vind het gewoon asociaal dat je je collega-muzikanten op zo'n manier behandelt Kira Dekker

We hebben meer kosten aan Kira gemaakt dan ze heeft opgeleverd De Notenboom

Daarop heeft De Notenboom laten weten een advocaat in de arm te nemen en Kira een dwangsom op te leggen wegens smaad.'Ik heb daar twee maanden gewerkt en hoor gewoon betaald te krijgen', stelt Dekker. 'Ik ben daar weggegaan, onder andere omdat mijn baas nogal hard was. Ze zei: Ik ben niet tevreden over je en we betalen je helemaal niet.'Toen Dekker de kwestie op Facebook aankaartte, kreeg ze naar eigen zeggen reacties van mensen met soortgelijke ervaringen. Volgens De Notenboom is dat 'je reinste onzin': 'Wij betalen facturen altijd netjes uit. Als ze maar voor de 20ste van de maand binnen zijn en iedereen zich aan zijn afspraken houdt.'De muziekschool is het Facebookbericht in het verkeerde keelgat geschoten. 'Onze advocaat heeft een aangetekende brief gestuurd en Kira krijgt een dwangsom opgelegd. We hebben aangifte gedaan van smaad wegens de leugens die ze verspreidt op Facebook. Ook heeft ze persoonlijke bedreigingen geuit naar collega's in de muziekschool.'Kira heeft volgens de muziekschool beloofd tot de zomervakantie voor De Notenboom te komen werken, maar heeft zich 'diverse keren ziek gemeld om vervolgens haar werkzaamheden te staken'. 'En dat terwijl ze wel in de Langestraat in Winschoten staat te spelen en op tour gaat naar Amerika.' Bovendien zegt de muziekschool juist geld van Kira te krijgen: 'We hebben meer kosten aan Kira gemaakt dan ze heeft opgeleverd.'Op haar beurt staat Dekker volledig achter haar bericht over De Notenboom op Facebook. 'Ik vind het gewoon asociaal dat je je collega-muzikanten op zo'n manier behandelt. Dat ze zeggen: 'achteraf ben ik toch niet zo tevreden over je, dus ik betaal je niet'. Ik haal het bericht pas van Facebook als zij openlijk haar excuses aanbiedt op Facebook en ze iedereen betaalt die niet betaald heeft gekregen.'