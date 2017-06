'Dit onderstreept de noodzaak de gaswinning te verminderen'

Burgemeester Peter de Jonge van Hoogezand-Sappemeer is niet verrast, dat de aardbevingsdreiging in zijn gemeente is toegenomen. 'Het onderstreept nog eens de noodzaak om de gaswinning te verminderen.'

Maandag bleek uit nieuwe gegevens van het KNMI dat de kans op bevingen in Hoogezand-Sappemeer, maar ook in Ten Boer, iets is toegenomen. 'In het centrum van het winningsgebied wordt minder gewonnen, aan de randen juist meer. Je ziet nu welk effect dat heeft', zegt De Jonge.Volgens de burgemeester is het aantal schademeldingen in zijn gemeente nog niet toegenomen. 'Maar het komt wel onze kant op.'Welke gevolgen het heeft voor het versterkingsprogramma, kan De Jonge nog niet zeggen. 'Met de nieuwe gegevens die er zijn moet nu gekeken worden naar de prioriteit van de volgende fase.'Maandag werd ook bekend dat rekening gehouden wordt met een beving van maximaal zeven op de schaal van Richter. Al is de kans daarop erg klein.'Dat zegt mij op dit moment niet zoveel. Wij moeten ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk verstevigen, daar waar dat nodig is. En dat de winning van het gas aanmerkelijk verlaagd wordt, waardoor de veiligheid van onze inwoners beter gewaarborgd wordt. Discussiëren over 'wat als' is niet zo zinvol.'