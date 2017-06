Noord Vandaag: 'Onderwijzer is nu geen aantrekkelijk beroep'

Kinderen op veel basisscholen mochten vanochtend een uurtje later beginnen. De leraren staakten voor een hoger loon en lagere werkdruk. 'Onderwijsmensen staken niet zo snel', zegt schooldirecteur Tineke van den Akker in Noord Vandaag.

Waarom ze dat nu dan wel doen? 'Onderwijzer is nu geen aantrekkelijk beroep.' Hoe dat komt, vertelt Van den Akker in de uitzending.Stel: je bent doodsbang voor spinnen. Wat moet je dan doen? De confrontatie met je kwelgeest aangaan, bijvoorbeeld. Petra Mulder doet het in Noord Vandaag.Voor kinderen en jongeren die kampen met angsten of fobieën, is er nu een durfpoli. 'Met vrijwel alle angsten kunnen ze bij ons terecht', zegt projectleider Rachel de Jong. Volgens haar voorziet het in een behoefte. 'Misschien gaat het vanzelf over, werd lang gedacht.'- Ronald Niemeijer zag een mooi staaltje noaberschap en was bij een minidierentuin- De burgemeesters van De Marne en Oldambt zijn tijdelijk van baan geruild- De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaven het herindelingsadvies aan de provincie GroningenBekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist