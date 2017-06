Provincie gaat akkoord met fusiegemeente Het Hogeland

Een belangrijk moment voor vier Noord-Groninger gemeenten. Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben dinsdagmiddag de herindelingsdocumenten overhandigd aan de provincie Groningen. Die staat achter de voorgenomen fusie.

De provincie stuurt de stukken nu naar demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede kamer groen licht geven. Een formaliteit.De gemeentenaam Het Hogeland werd eerder dit jaar bekendgemaakt, nadat die is gekozen na een prijsvraag onder inwoners. De nieuwe gemeente krijgt zo'n 45.000 inwoners.Lange tijd werden pogingen ondernomen voor een G7-variant, waarbij ook Delfzijl, Appingedam en Loppersum betrokken zouden worden. Daar was echter te weinig draagvlak voor in Noord-Groningen. De DAL-gemeenten doen nu onderzoek naar een fusie met elkaar.Als ook Den Haag akkoord gaat met de fusie, is de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019 een feit.