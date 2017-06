Ritsu Doan veroorzaakt 'Japanse invasie': tientallen tv-ploegen naar Groningen

Voor de perspresentatie van Ritsu Doan hebben zich al tientallen Japanse televisie-ploegen aangemeld bij FC Groningen. De presentatie van de aanwinst wordt donderdag live in Japan uitgezonden.

'Daarom doen we het ook een uur eerder, in verband het met tijdsverschil', laat directeur Hans Nijland weten. 'Dan is het in Japan laat op de avond en kunnen ze daar nog net meekijken.'



'Het gaat om de voetballer'

Voor Nijland komt de massale belangstelling uit Japan als een verrassing: 'Daar ben je natuurlijk niet mee bezig, want het gaat om het voetballen. Daarom hebben we hem gehaald. Maar ik geef toe, al die belangstelling is een prettige bijkomstigheid.'



Maar kan dat de club financieel ook wat opleveren? 'Het is klip en klaar dat je probeert er commercieel je voordeel mee te doen, dat is hartstikke logisch. Maar in eerste instantie gaat het om de voetballer', benadrukt Nijland.



Eerste training

Hij heeft naar eigen zeggen meer zin in de eerste training die zaterdag wordt afgewerkt. Volgens Nijland zullen behalve Ritsu Doan ook de andere drie aanwinsten aanwezig zijn: Django Warmerdam, Kevin Begois en Mike te Wierik. FC Groningen traint zaterdag om 15.00 uur op Sportpark de Koepel in Haren. De training is vrij toegankelijk voor publiek.

Door: RTV Noord Correctie melden