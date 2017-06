Burgemeesters ruilen van baan: 'Deze werkkamer is groter dan die van mij'

Burgemeester Koos Wiersma van De Marne kijkt dinsdagochtend goedkeurend om zich heen als hij de werkkamer van zijn college Pieter Smit van Oldambt betreedt. 'Deze is groter dan die van mij.'

Wiersma en Smit ruilen voor twee dagen hun banen met elkaar. Al heeft dat geen officiële status. 'Formeel ben ik nog steeds burgemeester van De Marne, dus ik ga niet de ambtsketen van Oldambt dragen. Ik ben hier op werkbezoek', zegt Wiersma.Het idee kwam voort uit een cursus die gegeven werd door de Vereniging van Groninger Gemeenten.'Ik ben hier heel vriendelijk ontvangen. Het zijn rustige, weloverwogen mensen volgens mij. Dit is bedoeld om kennis uit te wisselen en kennis te maken met andere gemeenten. Ik ben heel nieuwsgierig hoe de gemeente Oldambt werkt, waar ze zich mee bezighouden.'Pieter Smit kijkt intussen zijn ogen uit bij een collegevergadering in De Marne. 'Leuk om te zien hoe er hier vergaderd wordt, ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de stukken', zegt hij.'Ik heb met veel plezier de kadernota gelezen. Ook op die manier kan je veel van elkaar leren. Waar is een andere gemeente beter in dan je eigen? En hoe kan je dingen van elkaar kopiëren?'