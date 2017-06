Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan verblijfplaats Duitse RAF-drietal

In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan het mogelijke verblijf in Nederland van drie voormalige leden van de Rote Armee Fraktion (RAF). Het Duitse drietal zou na gewelddadige overvallen ondergedoken zijn in Nederland.





Gewelddadig

Het gaat om drie oud-leden van de Duitse terreurgroep RAF: Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg en Daniela Klette. Zij hebben zich tussen 2011 tot 2016 waarschijnlijk schuldig gemaakt aan zes gewelddadige overvallen op supermarkten en twee op geldtransporten in Wolfsburg en Cremlingen.



Vuurwapengevaarlijk

De politie denkt dat het drietal mogelijk hier woont, omdat een telefoon van een van hen in Nederland is gebruikt. De verdachten zijn vuurwapengevaarlijk.



Vorig jaar zomer ging het gerucht dat het drietal zich zou ophouden in Noord-Nederland, mogelijk op een camping in Oost-Groningen. De Duitse autoriteiten loofden een beloning van 80.000 euro uit voor tips die leiden tot de aanhouding van de overvallers.

