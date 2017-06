Contador is onder de indruk van 'meesterknecht' Mollema

Alberto Contador is onder de indruk van Bauke Mollema. De wielrenner uit Zuidhorn is vanaf komende zaterdag drie weken lang de meesterknecht van de Spanjaard in de Tour de France.

'De rol van Bauke kan weleens cruciaal worden', zegt Contador tegen NUsport . Contador is de kopman van Trek-Segafredo, vorig jaar vervulde Mollema die rol bij de Amerikaanse ploeg.'Bauke heeft veel indruk op me gemaakt tijdens de Tour van vorig jaar. Zonder die val op weg naar Saint Gervais Mont Blanc was hij in Parijs zeker op het podium geëindigd', zegt Contador.Mollema sloot de Tour vorig jaar uiteindelijk af als elfde en werd in 2013 zesde. Contador won de Tour twee keer: in 2007 en 2009. Ook in 2010 werd hij met het geel om de schouders gehuldigd op de Champs-Elysées in Parijs, maar die zege moest hij inleveren na een positieve dopingtest.'Ik denk dat wij goed kunnen samenwerken en elkaar versterken. We kunnen een goed blok vormen', stelt Contador bij NUsport.Mollema zelf rekent erop dat hij volgend jaar weer aan de beurt is om kopman in de Tour te zijn. 'Nu durf ik te zeggen dat ik volgend jaar wil gaan voor de gele trui in Parijs. Als je zo dicht bij het podium was als ik vorig jaar, dan wil je ook gaan voor de hoofdprijs.'