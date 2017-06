Provincie, gemeente en waterschap: 'Géén nieuwe gaswinning bij Pieterzijl'

De provincie Groningen, de gemeente Zuidhorn en het waterschap zijn tegen gaswinning bij Pieterzijl. Dat schrijven ze in een brief aan minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken.

In de Groninger samenleving heerst volgens gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) momenteel erg veel onrust met betrekking tot gaswinning. 'Dan moet je geen nieuwe activiteiten beginnen', zegt Eikenaar.Het gasveld Pieterzijl Oost is een zogenoemd klein veld. 'Daar heb je niet de grote aantallen zware aardbevingen, zoals we die zien bij het Groninger veld', aldus de gedeputeerde. 'Maar er kan wel gewoon schade ontstaan.''Maar ondanks dat je misschien niet de grote veiligheidsproblemen hebt zoals elders in de provincie, moet ook de maatschappelijke onrust gewoon een reden zijn om te zeggen: doe dit niet.'De provincie, Zuidhorn en het waterschap trekken in hun advies aan de minister samen op met de provincie Friesland en de gemeente Kollumerland. Nu is het aan de minister om te bepalen of hij het advies opvolgt, of dat hij toch instemt met het winningsbesluit.