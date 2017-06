Droom van rivier de Hunze terug in Stad een stapje dichterbij

De voormalige rivier de Hunze die opnieuw door de stad Groningen stroomt: het is de ultieme droom van het Groninger Landschap.

En die droom is dinsdag een stapje dichterbij gekomen, dankzij de overdracht van een stuk grond bij Roodehaan, net buiten Stad.'Het idee is dat het uiteindelijk een groene loper wordt, die de natuur de stad inbrengt', zegt directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap. De natuur van het Zuidlaardermeergebied en het Reitdiepgebied moet via de stad Groningen met elkaar worden verbonden. 'Dat is een ingewikkelde opgave.'Het Groninger Landschap rekent er overigens niet op dat overal het water weer daadwerkelijk gaat stromen in de oude rivierbedding. 'Dat is waarschijnlijk onmogelijk', vertelt een woordvoerder.Maar een zogenaamde 'groene loper' moet zeker kunnen, stelt Glastra. 'Het moet de verbinding met Stad en Ommeland weer voor elkaar krijgen. De grootste opgave is door de stad Groningen heenkomen. Als je daar de komende tien jaar bij elk project in de stad rekening mee houdt, dan krijg je tachtig procent voor elkaar. En die laatste twintig procent moet je dan even apart oplossen. Het is een zaak van lange adem. Daar hebben we zeker tien, twintig jaar voor nodig.'Dinsdag is alvast een stapje gezet, door de overdracht van een strook grond van tien hectare, langs de oude loop van de Hunze. Het gebied ligt ter hoogte van de Stainkoeln en is een belangrijke schakel tussen het Winschoterdiep en de huidige Hunzezone op bedrijventerrein Eemspoort.In de toekomst zal er een fietspad worden aangelegd. Groninger Landschap koopt belangrijk stukje Hunze (2014) 'Rivier de Hunze terug in Groningen' (2014)