Ronald ervaart noaberschap in Klein Ulsda

(Foto: RTV Noord)

Carl en Tien Lemoine uit Klein Ulsda weten inmiddels waar een klein dorp groot in kan zijn: noaberschap. Een week geleden werd hun woning door een felle brand in de as gelegd.





Inwoners van Klein Ulsda trekken zich het lot van hun dorpsgenoten aan en proberen hen op alle mogelijke manieren te helpen.



Ronald doet verslag…



