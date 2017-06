Ronald feliciteert een stinkdier in Bellingwolde

(Foto: RTV Noord)

Het verbod op het houden van 153 exotische zoogdiersoorten door particulieren is voorlopig van de baan en dat leidt tot opluchting in Bellingwolde.

In het dorp woont Alexander Knoth, die achter zijn woning een soort mini-dierentuin heeft met meer dan vijftig uitheemse dieren.



Veel van die dieren stonden op de verbodslijst, maar die is voorlopig van de baan. Voor Ronald reden om het stinkdier van Alexander te feliciteren. 'Want ook hij stond op de gevreesde lijst'.

Door: RTV Noord Correctie melden