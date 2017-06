Reizigers van Kos met flinke vertraging naar Eelde na brandmelding

(Foto: Archief Jos Schuurman/FPS)

De reizigers die dinsdagavond met Corendon van het Griekse eiland Kos naar Groningen Airport Eelde vliegen (GAE), hebben uren vertraging. Eerder vandaag keerde de Boeing 737 na een brandmelding in de wielkast terug naar Schiphol. Het toestel was net op weg naar Kos.

Hetzelfde vliegtuig zou vanaf Kos vakantiegangers terugvliegen naar Eindhoven Airport en GAE. 'Corendon heeft een ander toestel ingezet. De vlucht heeft daardoor vertraging opgelopen', zegt Lizette van Dijken van GAE.



Met bussen naar Groningen Airport Eelde

Door de vertraging mag het vliegtuig dinsdagavond niet meer landen in Eelde. Het vliegveld is voor vliegverkeer geopend tot elf uur 's avonds. Het toestel wijkt daarom uit naar Schiphol. 'Daarvandaan worden de passagiers met bussen naar Groningen Airport Eelde gebracht', zegt Van Dijken. 'Hetzelfde geldt voor reizigers die via Eelde naar Kos vliegen.'



De vakantiegangers worden vannacht om kwart over 1 weer in Eelde verwacht.

Door: Sven Jach Correctie melden