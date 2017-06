Robert Rep aan de slag met PVV in Westerwolde

Robert Rep gaat voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) aan de slag in aanloop naar de herindelingsverkiezingen van 22 november 2017. Dat bevestigen de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde, die vanaf 2018 samengaan als Westerwolde.

Rep zou op dit moment druk bezig zijn een kandidatenlijst en verkiezingsprogramma samen te stellen. Hij is geen onbekende in de regio: tot 2009 was hij actief voor Gemeentebelangen Vlagtwedde. De Oost-Groninger geeft zelf aan dat hij nog niets gemeld heeft aan de gemeente. Hij wil zijn deelname niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.Rep verliet eind 2009 de fractie van Gemeentebelangen Vlagtwedde. Hij stapte toen zwaar teleurgesteld uit de fractie, nadat hij door het bestuur op een onverkiesbare plaats was gezet. Hij ging verder op persoonlijke titel, en verliet later de gemeentelijke politiek. Aan die pauze komt nu een einde.Er is een grote vraag naar de PVV vanuit de bevolking van de gemeente Westerwolde. Dat zegt Ton van Kesteren, fractievoorzitter in de Provinciale Staten in Groningen. 'We hebben de afgelopen jaren vaak de vraag gekregen of we mee zouden doen, en tijdens de verkiezingen op 22 november staan we dan ook op het stembiljet'.Van Kesteren wil nog niet zeggen wie er op de Westerwoldse lijst van de PVV komen te staan. Ook hij wil de naam van Rep bevestigen noch ontkennen. Wel geeft hij aan vertrouwen te hebben in de Westerwoldse afdeling. 'Je hebt tijd nodig voor je de juiste mensen hebt: we gaan daarin niet over één nacht ijs'.Van Kesteren verwacht dat er eind september of begin oktober meer informatie komt over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de PVV.Partijleider Geert Wilders gaf begin april al aan dat hij in Westerwolde mee wilde doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de gemeenten Pekela, Oldambt en Delfzijl wil hij meedoen. Ton van Kesteren kon dinsdagmiddag nog niet zeggen of de partij ook in deze gemeenten definitief deelneemt. De verkiezingen zijn in Pekela, Oldambt en Delfzijl ook later dan in Westerwolde, op 21 maart 2018.Het is een unicum zijn dat de PVV mee gaat doen: na Den Haag en Almere is het de derde gemeente in Nederland waar de partij zich verkiesbaar stelt. Dit heeft alles te maken met de vervroegde verkiezingen in Westerwolde. In verband met de gemeentelijke herindeling gaat men hier vier maanden eerder naar de stembus dan in de rest van het land, dat pas op 21 maart 2018 mag stemmen. Weer lid Gemeentebelangen Vlagtwedde weg (2009)