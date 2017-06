Expertisebureau Vergnes mag weer aan de slag met de NAM

Expertisebureau Vergnes uit Leek wordt per direct weer toegelaten als schade-expert van de NAM. Dat heeft de rechter bepaald na een kort geding dat door Vergnes tegen de NAM was aangespannen.

In september 2016 werd het contra-expertises gespecialiseerde bedrijf door de NAM buiten de deur gezet. De rapportages van het bureau zouden niet aan de eisen voldoen. Vergnes is het daar niet mee eens.Om dat vast te stellen wil de rechter dat een onafhankelijke expert de onderzoeken van Vergnes gaat controleren. Het gaat om 150 rapporten. Als de rapporten wél aan de eisen voldoen, moet de NAM alsnog de portemonnee trekken en Vergnes betalen voor het gedane werk.Volgens Vergnes heeft de NAM het bureau met een duidelijke reden buiten de deur gezet. 'Vergnes moest monddood gemaakt worden. Het danste niet naar de pijpen van de NAM', zei advocaat Marco Kalmijn eerder.Volgens de advocaat beoordeelde Vergnes bij contra-expertises afgewezen schades als A- en B-schades. Dat betekent dat een schade door gaswinning is veroorzaakt.De NAM spreekt het verwijt van Vergnes tegen en zei eerder tegen RTV Noord: 'De rapporten voldoen niet aan de meest basale eisen die je daar aan kunt stellen.' De NAM tweet nu tevreden te zijn dat er een traject van kwaliteitsverbetering met Vergnes wordt opgepakt.De rechter gaat nu op zoek naar een onafhankelijk expert.