Uitslaande keukenbrand in Veendam is onder controle (update)

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Bij een aannemersbedrijf aan de Phoenixweg in Veendam heeft dinsdagmiddag een uitslaande keukenbrand gewoed. Rond half zes heeft de brandweer het sein brand meester gegeven.

Iedereen is uit het pand en in veiligheid gebracht. Een woordvoerde van de brandweer laat weten dat de brandweer rond kwart voor vijf werd opgeroepen. Omdat de brand groot was met veel rookontwikkling, werd besloten om meer materieel op te roepen.



De brand is korte tijd uitslaand geweest. De brandweer riep op om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Door: RTV Noord Correctie melden