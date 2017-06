Van Foreest revancheert zich met winst bij NK schaken

Schaker Jorden van Foreest heeft zich met een overwinning in de tweede partij hersteld van zijn nederlaag bij het NK schaken van maandag.

De Stadjer versloeg met zwart zijn tegenstander Benjamin Bok. Hij gaf uiteindelijk op, nadat Van Foreest hem al in de openingszetten verraste.Van Foreest, 18 jaar, is titelverdediger bij het toernooi dat in de Amsterdamse Tolhuistuin wordt gehouden. Hij speelt nog zes partijen.