'Aanvraag kindpakket kan veel eenvoudiger'

Inwoners van de gemeente Zuidhorn die niet veel geld te besteden hebben, kunnen aanspraak maken op een zogenaamd kindpakket. Maar voordat een gezin bewezen heeft hier recht op te hebben, moet een heel proces worden doorlopen.

Volgens wethouder Fred Stol kan dat veel gemakkelijker.'Wij hebben als gemeente nu twee jaar lang een regeling, waarbij gezinnen in armoede geld krijgen. Dat zijn zo'n tweehonderd kinderen', zegt wethouder Stol. 'Zij kunnen bij lokale winkels dingen kopen, zoals kleding, sportschoenen of speelgoed. Zo zorgen wij ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen aan de samenleving.'Op dit moment is er nog veel papierwerk nodig om te bewijzen dat een gezin recht heeft op een kindpakket, maar dat moet digitaal geregeld worden als het aan Stol ligt. Volgens hem gaat het digitale systeem als volgt te werk: 'De vader of moeder kan op internet bij de gemeente aangeven wie hij of zij is en alles digitaal invullen.''Dan krijgt de persoon een code mee en met die code kunnen bij lokale ondernemers spullen gekocht', vertelt de wethouder. 'De vader of moeder hoeft geen geld mee te nemen, want de rekening wordt rechtstreeks naar de gemeente gestuurd.' Stadskanaal ontziet ouders van schoolgaande kinderen (2016) Stad wijst minima op kortingsregelingen (2015)