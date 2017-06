NDC Mediagroep koopt Boom uitgevers

(Foto: Nico Swart)

De NDC Mediagroep neemt alle regionale nieuwstitels over van uitgeversbedrijf Boom in Meppel. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst voor het personeel. Bij Boom uitgevers werken 130 mensen.

'Wij denken dat wij met NDC Mediagroep een bedrijf hebben gevonden waarmee we niet alleen op een grotere schaal kunnen werken, maar dat net als ons kan terugblikken op een rijke historie', zegt Mas Boom van Boom Uitgevers.



Nieuwe technieken

'Als papier de drager is van je nieuws, moet je ook gaan denken aan nieuwe technieken', zegt Dina Boonstra van NDC Mediagroep. 'Dat gaat snel en moeten we niet onderschatten. Voor de jeugd is de digitale wereld normaal. Zij zoeken 24/7 naar nieuws en entertainment.



Onafhankelijke journalistiek

'Ons gezamenlijke doel is en blijft onafhankelijke journalistiek', vertelt Boonstra. 'We willen en blijven verhalen produceren voor het gebied waar we werken.' Het bedrijf hoopt twee miljoen mensen in het noorden van Nederland bereiken.



Onduidelijkheid over ontslagen

Boonstra vindt het 'echt veel te vroeg' om te reageren op een vraag over eventuele ontslagen en een reorganisatie. 'We hebben een half jaar nodig om alles goed op een rijtje te zetten.'

Door: RTV Noord Correctie melden