Portugese ploeggenoot van Mollema betrapt op doping

André Cardoso (Foto: Trek-Segafredo)

André Cardoso, een Portugese ploeggenoot van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo, is betrapt op dopinggebruik. Cardoso zou zaterdag starten in de Tour de France, maar is nu voorlopig geschorst door zijn ploeg.

Betrapt op Epo

Cardoso werd betrapt tijdens een controle buiten competitie, op het middel Epo. Dat gebeurde op 18 juni. Hij heeft nog wel het recht op een contra-expertise. Als die ook positief uitvalt, riskeert Cardoso een schorsing van twee jaar.



Zubeldia is de vervanger

De Spanjaard Haimar Zubeldia is de vervanger van Cardoso in de Tour, die begint met een tijdrit over 14 kilometer in het Duitse Düsseldorf. Ook Brabander Koen de Kort rijdt de Tour namens Trek-Segafredo, waar Alberto Contador de kopman is.



Cardoso is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Amerikaanse ploeg. Hij maakte afgelopen winter de overstap van Cannondale, de ploeg van Tom-Jelte Slagter. Het zou de eerste Tour worden voor de 32-jarige renner.



