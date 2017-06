Komt het Boogplein er zo uit te zien?

De Winsumers herkennen de foto hierboven vast wel. Dit is het oude gesloopte gebouw van doe-het-zelfzaak Sennema. Zoals de plannen van het Boogplein in Winsum nu voorliggen, wil de gemeente een soortgelijk gebouw weer op dezelfde plek terug hebben. Hier kan een middelgrote ondernemer zich dan vestigen.

Dinsdagavond presenteerde de gemeente het stedenbouwkundige plan aan ondernemers, raadsleden en andere geïnteresseerden. Hierin staan de kaders voor de nieuw te realiseren gebouwen op het nu nog braakliggende terrein. Een groot gebouw met een grote publiekstrekker zoals een supermarkt bleek onhaalbaar.Het concept plan is gemaakt met Rho adviseurs. Zij hebben samen met de gemeente gekeken wat nu de beste opties zijn voor het Boogplein.Aan de Ripperdastraat komen zo'n vier nieuwe woningen. Daarnaast komt er ook woningbouw bij het Winsumerdiep en ruimte voor appartementen. Daar is plek voor een theehuis of Bed & Breakfast. Niet voor detailhandel. Dat werkt volgens het adviesbureau niet.In het midden van het Boogplein komt een parkeerplaats voor zo'n 46 auto's. Achter de huidige bibliotheek blijft de parkeerplaats voor zo'n 33 auto's bestaan.Rondom het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat komt een nieuw gebouw waar plek is voor middelgrote ondernemers. De voorlopige schetsen lijken erg op het gebouw van de doe-het-zelf-zaak dat er tot 2003 stond.'Het zou best kunnen dat het er op lijkt. Het nieuwe gebouw moet ook aansluiten bij de oude panden van het centrum die er nog staan. Dus dan is het niet zo gek dat het dan weer lijkt op vroeger', vertelt Harmannus Blok.Het is nog niet zeker dat het nieuwe gebouw er zo uit zal komen te zien. Daarvoor gaat een architectenbureau nog aan de slag.Ondernemers moeten naar het centrum gelokt worden, onder andere door subsidies. Het moet voor de winkelende Winsumer mogelijk zijn om door een lange winkelstraat te lopen, van de Albert Heijn tot het Boogplein. Daarom is het volgens de gemeente belangrijk dat ondernemers verhuizen naar het centrum.'We moeten nu de knop omdraaien en niet alleen denken vanuit grote detailhandel. Maar meer vanuit de kwaliteit die dit deel van Winsum heeft. Mooie monumentale panden, het Winsumerdiep en goede ondernemers', vertelt wethouder Harmannus Blok.Er zijn al meerdere projectontwikkelaars afgehaakt op de diverse plannen van het Boogplein. Maar wethouder Harmannus Blok weet zeker dat door de wijzigingen het plan uitvoerbaar is.'Sinds het Boogplein weer in het nieuws is, heb ik diverse mailtjes van projectontwikkelaars die met het Boogplein aan de slag willen. Maar wij werken eerst dit plan verder uit', vertelt Harmannus Blok. Ontwikkelaars mogen zich binnen aanmelden.De gemeenteraad mag nog iets van het bovenstaande vinden en praat op 13 juli opnieuw over het centrum.