CBS: Groei passagiers op Groningen Airport Eelde grootste van Nederland

(Foto: Archief Jos Schuurman/FPS)

Het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde is in het eerste kwartaal van dit hard gegroeid. Volgens het CBS ontving de luchthaven 31.000 reizigers. Dat is dertig procent meer dan een jaar eerder.

Daarmee is Eelde de grootste stijger van alle Nederlandse luchthavens. De stijging is te danken aan de groei van het aantal lijnvluchten.



9 procent

De passagiersstroom op Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van dit jaar flink blijven groeien. In totaal reisden 15,5 miljoen mensen via Schiphol of een van de vier regionale vliegvelden, 9 procent meer dan een jaar eerder.



14 miljoen

De nationale luchthaven verwerkte ruim 14 miljoen passagiers, 8,5 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2016. De op een na grootste luchthaven, Eindhoven Airport, was goed voor ruim 1,1 miljoen reizigers. Dat is een vijfde meer dan een jaar eerder.



Op Maastricht en Rotterdam daalde het aantal reizigers licht.

Door: RTV Noord Correctie melden