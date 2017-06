'Van Foreest is een goede schaakspeler, maar wel wisselvallig'

Kan Stadjer Jorden van Foreest (18) zijn titel op het NK schaken prolongeren? Tot nu toe verloor en won hij beide één keer.

Dat typeert volgens oud-schaakkampioen Gert Ligterink de speler Van Foreest. 'Hij is wisselvallig. Vorig jaar won hij en speelde hij geweldig. Begin dit jaar was zijn vorm vreselijk.'Ook dit toernooi ziet Ligterink die wisselvalligheid. 'Hij begint met een verliespartij. En hij verliest niet van de sterkste speler van het toernooi. Maar hij revancheert zich dan wel weer goed, in de tweede ronde.'Woensdag staat de derde ronde op het programma. Daarin neemt de 18-jarige Stadjer het op tegen Erwin L'ami. Een bekende speler voor Van Foreest. 'L'ami is een vaste klant, Jorden wint vaak van hem. Het is altijd fijn om tegen iemand te spelen waar je vaak van wint.'Het zwaartepunt van dit WK ligt volgens Ligterink in de laatste twee rondes. 'Dan moet hij tegen Loek van Wely en Ivan Sokolov. Dat zijn twee sterke spelers.'Hoe schat de oud-schaakkampioen de kansen op titelprolongatie dan in? 'Niet groter dan voor de andere twee spelers. Van Foreest maakte niet geweldig veel indruk, maar hij heeft zich aardig hersteld. Ik denk zo'n 40 procent.'