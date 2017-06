Op Roakeldais: 'Chocopasta is très bon'

Ze komen vanuit de hele wereld naar Noord-Groningen: vanuit Brazilië, Costa Rica, Kameroen, Kenia, Macedonië, Nepal, Nieuw Zeeland, Oekraïne, Peru, Polen, Thailand en natuurlijk Nederland.

De traditionele dansgroepen die optreden op Op Roakeldais. Verslaggever Derk Bosscher zocht de kameroaden oet Kameroen op.De vier jongemannen, Abubakar, Hassan Job, Djeu Donne, Assam, logeren bij Gerben en Corrie Lenstra uit Kantens.'Deze keer is het hartstikke leuk. Dit is een vrolijke, gezellige en dankbare groep. Spontaan, enthousiast', vertelt Corrie.Ook de mannen zelf vinden het gezellig. Ze zijn voor het eerst van hun leven in Europa. En dat betekent veel nieuwe dingen proberen.Zo eten ze voor het eerst chocopasta, jam en hagelslag. 'Très bon', zegt Abubakar als Derk hem vraagt wat hij ervan vindt aan de ontbijttafel.Het weer zit woensdag niet echt mee, maar aan regen is deze dansgroep wel gewend, vertelt Hassan. Maar hebben ze ook weermannen en -vrouwen in Kameroen? Ja, dat kennen ze wel. 'Nous avez Harma Boer', vertelt Derk aan de groep.De mannen uit Kameroen zijn inmiddels al gewend aan de Nederlandse tijden. Ze arriveerden in de nacht van zaterdag op zondag, om 4.15 uur. Gerben: 'Niet het meest prettige tijdstip, dus we hebben ze maar snel op bed gestopt.'De jongemannen maken deze dagen echt onderdeel uit van het gezin. En ze leren snel, want wanneer Bedum ter sprake komt, weten zij direct wie daar vandaan komt: 'Arjen Robben!'Derk Bosscher kreeg op zijn beurt een lesje dansen van de dansers uit Kameroen. Het resultaat is te zien in de video boven dit artikel.Zo ontspannen als het bij de familie Lenstra aan de ontbijttafel gaat, zo druk heeft organisator David Kloosterhuis van Op Roakeldais het woensdagochtend. Eén van de groepen heeft vertraging.'Oekraïne staat nog in Duitsland', vertelt hij. 'Ze hadden hier dinsdagmiddag al moeten zijn, maar ze staan nog steeds vast. Ze zijn uren vastgehouden bij de grens en ze stonden nog stil met de bus', heeft Kloosterhuis begrepen.Door de vertraging missen de dansers onder meer de kennismaking met de burgemeester. En voor de parade (woensdagavond, red.) van alle groepen wordt het ook nog spannend of ze het halen.'