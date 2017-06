Verrassing voor papa en mama: 'Lekker vies worden hoort erbij'

Wie kookt de lekkerste moddersoep en wie bakt de lekkerste moddercake? Als voorproefje op de Nationale Modderdag mogen de peuters van de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) woensdag alvast lekker vies worden.

Modder gooien

Bij locatie Baloe aan de Gerbrand Bakkerstraat in Groningen zitten de kleintjes tot aan de oren onder de bagger. Het was wel even wennen voor de peuters. Pedagogisch medewerkster Suzan van Beek: 'Eén meisje wilde eerst haar handjes wassen. Toen ik zei dat dat niet hoefde en dat ze lekker vies mocht worden, begon ze voorzichtig met de modder te spelen. Nu zit ze er helemaal onder en gooit ze zelfs met modder.'



Grenzen verleggen

De Nationale Modderdag is overgewaaid vanuit Nepal. SKSG doet er ieder jaar aan mee. Van Beek: 'Het is een sensopathisch spel. Lekker voelen en ervaren. Het is vies, maar ook wel weer fijn. Buiten mag je ook meer dan binnen en dus zie je dat de kinderen steeds hun grenzen verleggen. Het is één grote ontdekkingsreis.'



Verrassing

De ouders waren overigens niet ingelicht over het voorproefje op de Nationale Modderdag. De kinderen hadden dus geen reservekleding bij zich. Thuis is een schrobbeurt dan ook bepaald geen overbodige luxe.

