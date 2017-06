Groninger Bodem Beweging laat gebruik tiltmeters onderzoeken

(Foto: RTV Noord)

In opdracht van de Groninger Bodem Beweging komt er een onderzoek naar de inzet van tiltmeters. Tiltmeters kunnen uiterst nauwkeurig de uiterste hellingshoek van een object meten.

Zo kan bijvoorbeeld van huizen worden bepaald of een aardbeving scheefstand heeft veroorzaakt die niet met het blote oog te zien is.



Met het onderzoek reageert de GBB op een analyse van de Antea Group die laat zien dat het bestaande meetnet van het KNMI en apparatuur van TNO voldoende zijn om de bewegingen van de bodem te registreren.



Ook zou in andere onderzoeken gesteld worden dat tiltmeters niet geschikt zijn voor gebruik in de Groningse bodem. Volgens de GBB zouden tiltmeters toch hun nut kunnen bewijzen.



Het GBB- onderzoek wordt uitgevoerd door geoloog Peter van der Gaag, die al eerder het gebruik van tiltmeters in de Groningse bodem heeft onderzocht. Ook zou hij volgens de GBB ervaring hebben met mijnbouwschade door gaswinnng, ondiepe geologische processsen en de complexiteit van de Groningse bodem.



De resultaten van het onderzoek worden op dinsdag 11 juli gepresenteerd tijdens een persconferentie in hotel Spoorzicht in Loppersum.

Door: RTV Noord Correctie melden