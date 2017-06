Wat maakt jou gelukkig? Een app geeft het antwoord

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

Wat is geluk? En wat maakt jou gelukkig? Om de antwoorden op deze vragen te vinden, ontwikkelden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een app.

Deze Plezierapp moet mensen inzicht geven in waar zij gelukkig van worden.



Televisie

'Mensen denken wel te weten wat hen gelukkig maakt, maar dat blijkt toch lastiger te zijn dan gedacht', vertelt RUG-onderzoeker en bedenker Bertus Jeronimus.



'Zo hadden we iemand die veel voor de tv zat. Uit het onderzoek met de app bleek dat diegene hier heel ongelukkig van werd. Dat was voor hem echt een ontdekking.'



Dagboekje

De app, bedoeld voor 55-plussers, vraagt de gebruikers om een aantal vragen te beantwoorden over geluk. Vervolgens moet men dertig dagen lang een dagboekje bijhouden. Aan de hand daarvan brengt de app patronen in kaart.



'Zo ontdek je wat je gedurende de dag doet en hoe gelukkig je daarvan wordt. Het geeft inzicht.' Volgens Jeronimus zijn 'wij' heel slecht in het zien van verbanden over meerdere dagen heen. 'Met deze app ben je echt even met jezelf bezig.'



Wat is geluk?

Maar hoe definieer je dan geluk? Jeronimus: 'Ik deel het als onderzoeker op in twee delen: voelen en denken. Het voelen gaat erom of wij tevreden, blij of kalm zijn. Het denken is hoe je zaken ervaart, of je vindt dat je leven betekenis heeft.'



De app, Plezierapp genoemd, is volledig anoniem, verzekert Jeronimus. 'De antwoorden die je geeft, zijn niet herleidbaar naar jou. De gegevens worden alleen doorgestuurd naar de universiteit om onderzoek te doen. Maar ik krijg uitsluitend een overzicht met de antwoorden van honderd personen. Niets is herleidbaar', zegt hij.

Door: RTV Noord Correctie melden