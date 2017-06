NAM gaat in beroep tegen verlaging gaswinning Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verzet zich tegen het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de gaswinning vanaf oktober met tien procent te verlagen.

Het gaswinningsbedrijf stelt dat de minister onduidelijkheid heeft geschapen door binnen een jaar de veiligheidsnormen te veranderen en stapt daarom naar de Raad van State.De minister besloot in april op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de maximale gasproductie omlaag te brengen, nadat het aantal aardbevingen in het gebied rond Groningen het afgelopen jaar weer was toegenomen.Volgens de NAM wordt daardoor een loopje genomen met de veiligheidsnormen. De bewindsman trekt namelijk de eerder door hem goedgekeurde normen rond gaswinning binnen een jaar weer in twijfel, vindt de NAM.'Daardoor is niet langer duidelijk op wat voor wijze de minister en de toezichthouder toetsen aan de veiligheidsnorm', aldus de NAM. Directeur Gerald Schotman van de NAM vindt dat met de huidige gaswinning wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnorm. 'Het gaat ons niet om de tien procent, maar om veilig te kunnen gaan reduceren.'De Raad van State buigt zich op 13 en 14 juli over de kwestie.