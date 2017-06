Studentenbeweging wil openheid van zaken rond Chinese campusplannen RUG

De Groningse studentenbeweging DAG heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) om openheid van zaken te krijgen rond de plannen van de Rijksuniversiteit om in China een campus te openen.

Binnenkort neemt de RUG een besluit over het al dan niet doorgaan van de campus in Yantai. De plannen veroorzaken een storm aan kritiek, tot in politiek Den Haag.



De Democratische Academie Groningen is fel tegen een campus. DAG wil met het oog op de besluitvorming het naadje van de kous weten wie er allemaal financieel betrokken zijn bij het project en wat er is gecorrespondeerd met het ministerie van Onderwijs.



De RUG weigert tot nu toe antwoorden te geven op de vragen van DAG. De studentenbeweging heeft daarom een WOB-verzoek ingediend.

