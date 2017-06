Welkoop heropent deuren op tijdelijke locatie na verwoestende brand

Ruim 2,5 week na de verwoestende brand in Hoogezand opende tuinwinkel Welkoop de deuren op een tijdelijke locatie.

Het tuincentrum vond onderdak aan De Houtmanstraat, tegenover de afgebrande zaak.Het pand werd gebruikt voor de opslag van boten, maar omdat die nu in het water liggen, kan de Welkoop er tijdelijk gebruik van maken.Hoelang het bedrijf aan de Houtmanstraat kan blijven, is nog niet duidelijk.Het onderkomen van de Welkoop en ook meubelbedrijf Teakea ging op 10 juni in vlammen op. Teakea maakte eerder al een doorstart in de stad Groningen.