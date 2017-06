Lopend Vuur: Alleen geregistreerde orgaandonoren komen in aanmerking voor transplantatie

Eind vorig jaar werd in de Tweede Kamer de nieuwe wet over orgaandonatie aangenomen. Het komt er simpelweg op neer dat mensen die geen bezwaar maken, automatisch orgaandonor worden.

De Telegraaf meldt vandaag dat sinds de wet is aangenomen, 170.000 mensen in het donorregister hebben laten vastleggen dat ze geen orgaandonor willen zijn. D66 kwam met het plan voor actieve donorregistratie om iets aan het tekort aan organen te doen.