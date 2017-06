Politie krijgt 35 tips over voortvluchtige RAF-leden

De politie heeft 35 tips binnengekregen over de drie oud-leden van de Duitse terreurgroep RAF (Rote Armee Fraktion) die mogelijk in Nederland verblijven. De politie wil niet zeggen of het om Noord-Nederland, of zelfs Groningen gaat.





In 2016 werden de bestuurder en bijrijder van een geldwagen bij Hannover beschoten met een kalasjnikov en bedreigd met een raketwerper. Volgens de politie pleegt het drietal de overvallen om aan contant geld te komen.



Na de laatste overval in 2016 gingen de daders er vandoor in een grijze Ford Mondeo waarin een stukje van een Nederlandse krant lag. Het stuk krant wijst er volgens de politie op dat de drie overvallers zich in Nederland schuilhouden.



Er ging zelfs het gerucht dat ze vorige zomer op een camping in Oost-Groningen zouden zitten.



