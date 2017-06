Fiasco Brede School Noord is compleet: halve gebouw wordt gesloopt

Het onderwijsdeel van de Brede School Noord in Delfzijl wordt gesloopt. Dat is de helft van het gebouw met een waarde van zes miljoen euro. De Brede School Noord is pas zes jaar in gebruik.

De school bevat ook een sporthal en een vastgoeddeel. De sporthal en het vastgoeddoel in de Brede School worden versterkt. De gemeente wil een deel van het versterkingsgeld van de NAM gebruiken voor de operatie.De Brede School Noord is nooit een succes geworden. Volgens wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) is het gebouw nooit 'van de wijk geworden'.'De Brede School Noord zou het kloppend hart worden van de wijk', zegt Menninga. 'Maar er zit op dit moment geen enkele culturele vereniging in dit gebouw. Die doelstelling hebben we niet gehaald.'De aardbevingsproblematiek komt voor Delfzijl wat de Brede School betreft bijna als een zegen. 'Dit is voor ons een kans, waarvan we zeggen: die moeten we pakken', zegt Menninga. 'Ik kan me voorstellen dat het voor gefronste wenkbrauwen zorgt, maar wij kunnen dit financieel verdedigen.'Volgens Menninga hangt Delfzijl nog groteren problemen boven het hoofd als deze kans niet wordt gepakt. Het lukt de gemeente maar niet om de vele vierkante meters in het gebouw te verhuren.De gemeente wil een nieuwe school bouwen die de helft zo groot is als de huidige Brede School. Een locatie voor die nieuwe school is er nog niet.Medio 2019 wil de gemeente beginnen met de bouw van de nieuwe school. Die moet een jaar later klaar zijn. Dan begint ook de versterking van de sporthal en de sloop via het onderwijsdeel van de huidige Brede School.De gemeente en de NAM hebben een mondelinge afspraak over de financiën. In totaal is er 6,3 miljoen euro versterkingsgeld beschikbaar voor de Brede School Noord. De krabbel moet nog wel worden gezet door de NAM.De plannen komen zoals het nu lijkt in december in de gemeenteraad. Die moet uiteindelijk bepalen wat er gebeurt.