Nooit meer een gasrekening? Het kan in Zuidhorn

Nooit meer een gasrekening. Het lijkt een droom, maar het is werkelijkheid aan de Nieuwe Gast in Zuidhorn. De bouw van zes halfvrijstaande gasloze woningen aan deze nieuwe straat is woensdag officieel van start gegaan.

De woningen van Hescobouw worden gebouwd met een groot aantal zonnepanelen, een warmtepomp, vloerverwarming en kunststof kozijnen.Ietse van der Heide en zijn vrouw hebben gekozen voor zo'n gasvrije woning. 'Wij hebben nu een jaren-zeventigwoning. Omdat we er een kindje bij krijgen, zouden we ons huis moeten verbouwen. Daarom hebben we gekozen voor nieuwbouw', vertelt Van der Heide. 'Nu betalen we nog maandelijks een flink bedrag aan energiekosten. Straks wordt dat een paar tientjes, zo is ons voorgespiegeld. We zijn benieuwd.'Van der Heide en zijn vrouw hopen Kerst in hun nieuwe gasvrije woning te kunnen vieren. 'We hebben al een straat-app en de eerste straatbarbecue is al gepand', lachen de twee.