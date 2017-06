Loppersum houdt geld over: 'Het gras ziet er goed gemaaid uit'

(Foto: Joes Boerma)

De gemeente Loppersum houdt over 2016 1,5 miljoen euro over. Dat komt onder meer door een bijdrage van het Rijk voor het versterken van de scholen. Daarnaast zijn nog niet alle rekeningen van vorig jaar binnen.

'Sommige projecten zijn in 2016 gestart, maar dit jaar pas afgerond', zegt wethouder Rudi Slager (ChristenUnie). 'Zoals wegenonderhoud. Dan valt de winter vroeger dan verwacht en wordt het project doorgeschoven naar het volgende jaar.'



In totaal houdt de gemeente zo'n 200.000 euro over. Dat wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Maar wat hebben de Lopsters daar aan? 'Als er 1,5 miljoen over is, waarvan 2 ton in de algemene reserve komt, dan is de rest uitgegeven in het belang van de inwoners an Loppersum', zegt Slager.



'Zo ziet het gras er goed gemaaid uit en krijgen mensen de zorg die ze nodig hebben.'



De gemeenteraad besluit maandag 10 juli of het akkoord gaat met de bestemming van het overgebleven geld.

Door: RTV Noord Correctie melden