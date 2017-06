Zes tienen op het eindexamen: 'Met een herexamen hoop ik van een 9 nog een 10 te maken'

(Foto: RTV Noord)

Het is een cijferlijst om U tegen te zeggen. Met zes tienen op zijn eindlijst verlaat Ezra Bekkering uit Niekerk het Praedinius Gymnasium in Stad.

En misschien komt daar nog eentje bij. 'Ik heb één herkansing gedaan. Een 9 op Grieks. Dat wordt hopelijk ook nog een 10.'



Buitenland

Waarom is het zo belangrijk voor Ezra om al die tienen op zijn eindlijst te hebben staan? 'Wellicht wil ik naar het buitenland om te studeren. Engeland of Amerika. En dan wel naar een bekende universiteit, zoals Oxford, Cambridge of Harvard.'



Maar eerst blijft Ezra nog een jaartje in Groningen. Hij gaat komend jaar Scheikunde studeren aan de RUG.



Summerschool

Na zijn harde werken heeft de scholier even flink gefeest. Maar nu staat het vizier weer op scherp. Zondag vertrekt Ezra naar Israël, waar hij een Summerschool gaat volgen. 'Ik ga drie weken onderzoek doen en daarna nog een week reizen door de woestijn.'

Door: RTV Noord Correctie melden