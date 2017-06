GBB en Gasberaad: 'Je wordt moedeloos. Het gaat NAM alleen om gas winnen'

De Groninger Bodembeweging (GBB) is niet verrast met het hoger beroep van de NAM tegen de verlaging van de gaswinning. 'Het gaat ze alleen om winnen, maar dat wisten we al en dat blijkt ook nu weer.'

Dat zegt Jelle van der Knoop van de GBB. De NAM verzet zich tegen het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de gaswinning vanaf oktober met tien procent te verlagen. Veiligheid is daarbij het argument, maar dat gelooft Van der Knoop niet.'Je kunt er niet omheen: hoe minder je wint, hoe veiliger het wordt. Ze suggereren dat het vanwege de veiligheid is, maar dat is juist niet zo, omdat ze zich verzetten tegen de tien procent verlaging.'Ook Milieudefensie denkt er zo over: 'Dit beroep heeft niets met de veiligheid van de inwoners in het aardbevingsgebied te maken. De heer Schotman maakt zich alleen maar zorgen over zijn eigen bedrijf en stelt het bedrijfsbelang boven het belang van de mensen in Groningen.'Susan Top van het Groninger Gasberaad valt Van der Knoop en Milieudefensie bij: 'Je wordt er moedeloos van. Het is dweilen met de kraan open. En zo denkt onze achterban er ook over.''Ik vraag me ook af of Alders (Nationaal Coördinator Groningen, red.) wist dat dit er aan zat te kome', vervolgt ze. 'Ik sprak hem gisteren namelijk nog. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een nieuw schadeprotocol, maar zo kun je toch geen afspraken maken?'De Raad van State buigt zich op 13 en 14 juli over de kwestie. Van der Knoop ziet dat met vertrouwen tegemoet: 'Ik verwacht dat de Raad van State (RvS) bij het advies van Kamp blijft. Maar we hopen natuurlijk dat de RvS veiligheid nóg belangrijker vindt en zegt: we kunnen beter uit voorzorg minder winnen.'