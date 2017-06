Stad wil stop op uitdelen winkeliers-boetes Paddepoel

Het gemeentebestuur van Groningen wil dat de Vereniging van eigenaren (VVE) stopt met het uitdelen van boetes als een winkelier in Paddepoel zijn deuren op zondag dicht houdt. De VVE heeft nog geen besluit genomen over het verzoek.

De VVE deelt al enige tijd boetes uit aan winkeliers die hun winkel op zondag en andere verplichte openingstijden sluit. Enkele winkeliers hebben inmiddels boetes van enkele duizenden of tienduizenden euro's.Of de VVE, de uitdeler van de boetes, akkoord gaat met het voorstel is dus nog even afwachten. Er is al wel duidelijkheid over het uitdelen van boetes in de maanden juni, juli en augustus. In die maanden worden er in elk geval geen boetes uitgeschreven.Woensdagmiddag is er een spoeddebat op de Stadhuis over de kwestie rondom het winkelcentrum van Paddepoel. Volgens coalitiepartij PvdA en oppositiepartijen CDA en SP moet er snel duidelijkheid komen rondom de kwestie. Die partijen hebben het debat ook aangevraagd 'Er wordt nu al 7 maanden bemiddeld, maar de boetes lopen gewoon door. Dat vind ik vreemd', zegt Jan Pieter Loopstra (PvdA). 'Het college heeft een bemiddelaar aangesteld, maar mij bereiken berichten dat de situatie eerder escaleert dan dat het beter wordt. 7 maanden bemiddelen is te gortig. Het duurt te lang.'SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat verantwoordelijk wethouder Joost van Keulen (VVD) harder moet lopen. 'Joost is te laks. Niet alleen op dit punt, maar ook in andere dossiers. De boetes lopen nu zo hoog op dat de situatie penibel is voor een aantal ondernemers.'Het CDA van René Bolle zal tijdens het spoeddebat ook vragen om ingrijpen van de gemeente. 'De wethouder heeft gezegd dat hij de vinger aan de pols houdt. Ik weet niet waar hij voelt, maar er is niks gebeurt. Als hij zich verantwoordelijk had gevoeld was hij wel naar Paddepoel toegegaan.'De overige coalitiepartijen VVD, GroenLinks en D66 zien wel degelijk dat er een verbetering optreedt sinds de gemeente een bemiddelaar heeft aangesteld. 'Het proces is delicaat. Het heeft meer tijd nodig om tot resultaat te komen', zegt Berndt Benjamins (D66) namens de grootste partij in stad.'Je ziet dat er hard aan gewerkt wordt, maar het is gewoon een moeilijk proces. Alle partijen zijn het er in ieder geval over eens dat er een oplossing moet komen', besluit Jasper Honkoop namens de VVD.