Bemiddelingspoging Vondelflat vrijdag van start

De bemiddelingspoging van wethouder Ton Schroor in de maaltijdenrel van de Vondelflat in Groningen staat voor komende vrijdag gepland.

Dan zit de wethouder om tafel met twee leden van de Raad van Toezicht en vier bewoners.Directeur Berend Lugies zit niet bij het gesprek. Dat heeft volgens Schroor geen reden. 'De Vondelflat gaat over zijn eigen delegatie. Ze hebben gekozen voor de Raad van Toezicht; toen heb ik de voorzitter en nog een lid uitgenodigd.'Schroor hoopt op een 'positieve sfeer voor een oplossing. We gaan in gesprek over een vrije keuze voor het eten.'Eerder deze week spreekt de wethouder ook nog met de Woonbond, omdat die ook al om tafel zit met bewoners en de Vondelflat. Dat overleg wil hij niet dwarsbomen. De Woonbond probeert al maanden met beide partijen samen te bepalen wat nou kwalitatief goed eten is. Mogelijk komt daaruit dat bewoners uit een aantal aanbieders mogen gaan kiezen.Het conflict rond de maaltijden houdt de gemoederen tot in Den Haag bezig. Kamerleden vinden het idioot dat de directie van de Vondelflat twee bewoners voor de rechter daagt omdat zij weigeren eten af te nemen van de vaste cateraar van de flat (ZINN). De bewoners vinden dat eten niet lekker en kopen hun maaltijden bij cateraar De Jacobijn. Volgens de directie mag dit niet, omdat ze in een serviceflat wonen. Daar zou ook het afnemen van maaltijden bijhoren.