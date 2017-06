Ministerie: 'Veiligheid van Groningers gaat voor leveringszekerheid'

Het ministerie van Economische Zaken blijft achter het besluit staan om de gaskraan verder dicht te draaien. Dat laat het ministerie weten in reactie op het nieuws dat de NAM dit gaswinningsbesluit aanvecht bij de rechter.

Het ministerie laat wel weten dat het het goed recht is van de NAM om in beroep te gaan . 'De zaak is nu onder de rechter. We hechten aan een zorgvuldige procedure dus zullen in die procedure onze argumenten presenteren', aldus woordvoerder Pim van Strien.'Wel herhalen we dat het kabinet de beslissing van april heeft genomen naar aanleiding van advies van de onafhankelijke toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en vanwege de toegenomen seismiciteit rond Loppersum.'Minister Henk Kamp besloot in april om de gaswinning met tien procent te verminderen. Deze beperking gaat op 1 oktober in.De NAM gaat in beroep omdat het bang is dat de leveringszekerheid in gevaar komt. 'Bij het nemen van besluiten over de gaswinning vindt een weging plaats tussen de belangen van veiligheid en leveringszekerheid waarbij de veiligheid van de inwoners van Groningen leidend is', aldus het ministerie.De Raad van State buigt zich op 13 en 14 juli over de zaak.