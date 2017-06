Lawaai door wegen in Stad neemt af, maar nog niet genoeg

Het aantal woningen in de stad Groningen waar het wegverkeer voor teveel lawaai zorgt is meer dan gehalveerd.

In 2011 waren er bijna 4.000 woningen waar de geluidbelasting op de gevel 65 dB of meer was; in 2016 waren dit nog 1.800 woningen. Dat blijkt uit de nieuwe geluidkaarten van de gemeente.Het aantal Stadjers dat last heeft van het wegverkeerslawaai is met een kwart afgenomen (tot 18.681 stadjers in 2016). Twintig procent minder Stadjers slapen slecht door het lawaai (2814 in 2016).De afname is te danken aan stil asfalt dat op steeds meer plekken is aangelegd. Bijvoorbeeld de Oostelijke Ringweg is daardoor stiller; net als een aantal drukke stadswegen.Er is overigens geen duidelijke norm voor hoeveel geluid acceptabel is. Wel geeft de Wet geluidhinder richtlijnen voor nieuwe ontwkkelingen. Daarbij wordt een belasting van niet meer dan 48db voor wegverkeerlawaai als acceptabel beschouwd.Ook de zogenoemde milieugezondheidsscore geeft aan of de geluidbelasting te hoog is; 65 db of meer scoort onvoldoende. Naast de 1.800 woningen die boven die norm zitten, zijn er nog meer dan 180 andere plekken met deze hoge geluidbelasting. Dit geldt ondermeer voor woonboten.Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners moeten iedere vijf jaar geluidkaarten voor omgevingslawaai vaststellen. Die kaarten geven de geluidbelasting door wegverkeer, spoorwegen en industrie op gevels van woningen en andere objecten aan. De gemeente komt op basis van de nieuwe kaarten met een nieuw actieplanweg verkeerslawaai voor 2018-2023.De geluidkaarten 2016 zijn te vinden op internet, waarbij per woning kan worden ingezoomd. Zie hiervoor gemeente.groningen.nl/geluidkaarten