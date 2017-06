Noord Vandaag: 'De NAM gaat gewoon maar door'

Dat de NAM in beroep gaat tegen het verlagen van de gaswinning, zorgt voor emoties in onze provincie. 'Ik hoor vanuit onze achterban vooral ongeloof', zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad in Noord Vandaag.

Verrassend vindt ze het beroep overigens niet. 'De NAM doet dit systematisch.' Neemt niet weg dat de teleurstelling groot is bij het Groninger Gasberaad. 'Het gaat gewoon maar door. Dit is een ware uitputtingsslag.'Het is weer Op Roakeldais: de wereld danst in Warffum. Verslaggever Martin Drent is ter plaatse en vertelt wat er de komende dagen allemaal gebeurt tijdens het dansfestijn.- Met de roeiboet van Den Helder naar Wilhelmshaven in Duitsland. Een groep mariniers doet het. Waarom eigenlijk?- Rob Mulder ging langs in Pieterzijl, waar de mensen bezorgd zijn. Waarover?- Eén tien halen op je examen is al moeilijk, Ezra Bekkering deed het zelfs zes keer. En mogelijk komt er nog een zevende bij- Hero Jan Hooghoudt is overleden