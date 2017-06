Accountant keurt jaarrekening Stad af

(Foto: RTV Noord (Archief))

De jaarrekening van de gemeente Groningen over 2016 is door de accountant afgekeurd. Wethouder Ton Schroor baalt van de afkeuring, maar volgens hem heeft het geen negatieve gevolgen.

Verslaglegging

De gemeente heeft in PWC een nieuwe accountant en die keurt de manier van verslaglegging af. Schroor: 'Het gaat om de vraag waar iets op de balans staat.' De vorige accountant prijsde volgens Schroor de methode van de stad juist, maar PWC zou de regels heel strikt hanteren.



Het tweede probleem dat de accountant constateert is onzekerheid over de besteding van PGB-gelden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert of mensen hun persoonsgebonden budget (PGB) goed hebben besteed, maar de SVB heeft zelf ook geen goedgekeurde jaarrekening gekregen.



Daardoor is er voor de 23 miljoen die de gemeente Groningen namens alle gemeenten in de provincie besteedt aan PGB's ook niet met zekerheid te zeggen of alles is goedgegaan.



'Tijdtechnisch onmogelijk'

De afgekeurde rekening betekent volgens Schroor niet dat er iets mis is met de financiën. 'Het gaat echt om de administratie. We hebben een deel nog aangepast, maar het was tijdtechnisch onmogelijk om alles te doen.' Hij ziet het als een eenmalig probleem, omdat de gemeente volgend jaar wel de tijd heeft om volgens de regels te boekhouden.



De provincide Groningen is toezichthouder op de financiën van gemeenten. 'Ik heb Brouns (gedeputeerde, red.) al gebeld en ik ga even bij hem langs. Hij is er niet zenuwachtig over.' Schroor verwacht dat ook het Rijk snapt wat er aan de hand is en alle gelden gewoon uitkeert.

Door: RTV Noord Correctie melden