Provincie: 'Duidelijk dat portemonnee voorop staat bij de NAM'

(Foto: RTV Noord)

Op het provinciehuis is met verbijstering gereageerd op het bericht dat de NAM in beroep gaat tegen het winningsplan. De NAM moet de winning van de minister per oktober met tien procent verlagen.

Door: Mario Miskovic Correctie melden