Cel voor gewelddadige winkeldiefstal

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 45-jarige Stadjer is voor koperdiefstal en een gewelddadige winkeldiefstal veroordeeld tot vijf maanden cel. Hiervan zijn vier maanden voorwaardelijk.

De man komt 30 juni op vrije voeten en wordt dan per direct opgenomen in een kliniek in Beilen.



Klap in het gezicht

De man stal op 1 juni in Groningen in een supermarkt bier, sambal en tonijn. Een medewerker zag dit gebeuren en sprak de Stadjer aan. Die sloeg de winkelbediende in het gezicht.



Gasuniegebouw

De 45-jarige Stadjer werd ook veroordeeld voor diefstal van koperen regenpijpen. Hij gaf tegenover de rechter toe dat hij vorig jaar tot vier keer toe koperen pijpen heeft gestolen van het Gasuniegebouw in Groningen.



Vooral dit laatste noemde de politierechter in Assen een 'armoedige en nare manier van optreden'.



Verslavingszorg

Het is niet de eerste keer dat de Stadjer veroordeeld wordt; hij heeft al een strafblad. Daarom wordt hij na zijn celstraf opgenomen in een kliniek. Die klinische opname moet minimaal zes maanden duren. Daarna moet hij zich verder laten behandelen bij de verslavingszorg.



De man moet de supermarktmedewerker ook nog een schadevergoeding van 250 euro betalen.

Door: RTV Noord Correctie melden