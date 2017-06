Het kan: sta virtueel en in 3D tussen broedende sterns op Griend

(Foto: Screenshot 360 gradenfilmpje Natuurmonumenten)

Volgens Natuurmomenten is het uniek: in 3D én 360 graden naar broedende grote sterns op het vogeleiland Griend in de Waddenzee kijken. Dat is mede mogelijk gemaakt door het Groningse bedrijf The Fieldwork Company.



Versleep het beeld om 360 graden 'rond te kijken'





3D

Het bovenstaande filmpje is gemaakt met een Nikon 360 gradencamera dat het Groningse bedrijf middenin de broedkolonie plaatste. Als je een 3D-bril opdoet, kun je er zelfs in 3D naar kijken.



Onderzoek RUG

Voor de Rijksuniversiteit Groningen en Natuurmonumenten biedt de camera uitkomst bij een onderzoek naar het voedsel van de grote sterns: 'We willen weten wat voor vis de sterns aanvoeren, de hoeveelheden en de grootte en wat er met de vis gebeurt,' legt onderzoekster Laura Govers van de RUG uit.



'Niet alle aangevoerde vis verdwijnt in de keeltjes van de kuikens. Kokmeeuwen roven een deel voor hun eigen kuikens.'



Blije boswachter

Ook de boswachter is blij met de vondst: 'De beelden zijn zelfs voor ons uniek,' legt boswachter Sanne van Gemerden uit. 'Je ziet de sterns met hun kuikens. Als je door de kolonie zou lopen ontstaat grote paniek. Nu zie je de vogels zonder verstoring.'



Griend blijkt naast een vogeleiland dus ook een proeftuin voor digitale ontwikkelingen te zijn. Het eiland had eerder al de primeur als eerste natuurgebied dat



