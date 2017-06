UMCG-neuroloog: gevolgen hersenletsel zijn te beïnvloeden

Langdurige klachten na een ongeluk met licht hersenletsel zijn mogelijk te voorkomen als artsen ook de persoonlijkheid van de patiënt beoordelen.

Dat zeggen onderzoekers van het UMCG en het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Medisch Spectrum Twente. Ze onderzochten ruim negenhonderd patienten met licht hersenletsel na een ongeluk.Uit dit onderzoek blijkt dat niet alleen de ernst van het hersenletsel bepaalt of iemand volledig herstelt, maar ook hoe iemand in elkaar zit. Verder spelen ook leeftijd en opleidingsniveau een rol.Ieder jaar belanden 85.000 Nederlanders op de spoedeisende hulp met licht hersenletsel na een ongeluk. Vaak is dit een val of een aanrijding met een fietser of voetganger. Ook paardrijongelukken kunnen leiden tot hersenletsel.Op de scan die artsen op de spoedeisende hulp maken is lang niet altijd iets te zien. Toch houden mensen vaak maandenlang klachten. Eenderde van de patiënten komt daarmee ook weer terug in het ziekenhuis.De onderzoekers hebben een deel van de patiënten geheugentests laten doen terwijl ze in de MRI-scan lagen. Daaruit bleek dat hun hersennetwerken anders met elkaar communiceren dan bij mensen die geen ongeval hebben gehad.Neuroloog Joukje van der Naalt: 'Dus het is beslist niet zo dat het alleen aan jezelf ligt. Er verandert daadwerkelijk iets in de hersenen, maar dat is wel een tijdelijk effect.' Het verklaart dus niet waarom mensen bijvoorbeeld hoofdpijn blijven houden.De verklaring voor aanhoudende klachten ligt in persoonlijke factoren, zegt Van der Naalt. 'Sommige mensen gaan piekeren dat ze nooit meer hun werk kunnen hervatten. Er zijn ook mensen die angstig worden.'En daar gaan mensen dan ook nog weer verschillend mee om. De één negeert de klachten en gaat keihard werken, de ander blijft wachten tot de klachten overgaan. Met al die verschillende persoonlijkheden zouden artsen rekening moeten houden.Zo kunnen artsen in de eerste weken na het ongeluk via een vragenlijst beoordelen of iemand risico loopt op niet-volledig herstel. Als ze weten dat iemand een hoog risico loopt, kunnen ze ingrijpen. Iemand die angstig is door de klachten zou dan therapie kunnen krijgen; anderen zijn bijvoorbeeld gebaat bij pijnstillers.Volgens Van der Naalt is dit geen onnodige zorg: 'Hier zijn enorme maatschappelijke kosten aan verbonden. Als eenderde van de patiënten hun activiteiten niet op het oude niveau hervat dan is er veel arbeidsverzuim.'